РИАМО - 1 ноя. Суд оставил на свободе известного режиссера Кирилла Серебренникова, который является фигурантом уголовного дела о хищении 133 миллионов рублей бюджетных средств, сообщает РИА Новости.

Ранее было отменено возвращение дела «Седьмой студии» в прокуратуру. Его направили в суд первой инстанции для нового рассмотрения. Судебное заседание состоялось в пятницу.

«Мещанский суд Москвы отказался брать с режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве при реализации проекта «Платформа», подписку о невыезде. <…> Аналогичное решение принято в отношении других фигурантов дела», - говорится в сообщении.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» и создателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова задержали 22 августа 2017 года по подозрению в организации хищения средств, выделенных под проект «Платформа» в 2011-2014 годах.

Также фигурантами дела стали ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Софья Апфельбаум, экс-генпродюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.