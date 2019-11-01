РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 ноя. Музей-усадьба «Архангельское» в Красногорске 3 ноября присоединится к акции «Ночь искусств», посетители смогут послушать лекцию о дворцово-парковом ансамбле Версаля и научиться расписывать фарфор, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«В 2019 году акция «Ночь искусств» пройдет уже в седьмой раз. В день проведения акции, 3 ноября, вход в музей-усадьбу «Архангельское» будет свободным с 15:00», – говорится в сообщении.

В 12:00 в павильоне «Каприз» желающие смогут прослушать лекцию «Версаль – уникальный дворцово-парковый ансамбль Франции. История, архитектура, парки, интерьеры» от искусствоведа Натальи Гаевской. В 13:00 в домике смотрителя начнется мастер-класс по живописи «Дети рисуют Архангельское». В 14:00 можно будет принять участие в церемонии спуска флага Юсуповых на верхней террасе парка.

В это же время в «Капризе» начнутся исторический мастер-класс художественной росписи по фарфору и интерактивная музыкальная программа для детей.

Кроме того, в 15:00 в павильоне можно будет принять участие в мастер–классе по вокалу для взрослых и детей, узнать, как делают авторские украшения, а также научиться создавать образ настоящей юной леди.

В 16:00 в колоннаде начнется концерт «Музыкальная гостиная». Шедевры классической музыки исполнит инструментальный дуэт – Марина Шиганова (скрипка/фортепиано) и Георгий Абросов (флейта/фортепиано).