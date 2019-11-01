РИАМО - 1 ноя. Благотворительный фонд «Воскресение» получит грант в 950 миллионов рублей, соглашение о предоставлении гранта заключит комитет по туризму Подмосковья, соответствующее постановление правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Предоставить из бюджета Московской области благотворительному фонду «Воскресение» в 2019 году грант в форме субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности фонда, способствующей развитию туристского ресурса Московской области, в размере 950 миллионов рублей», - говорится в документе.

Комитету по туризму Московской области поручено заключить соглашение о предоставлении гранта фонду до 1 декабря.

Фонд должен будет реализовать грант до 31 декабря 2020 года.