РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 ноя. С начала прививочной кампании в подмосковном Домодедове около 46,5 тысячи человек вакцинировались от гриппа, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В городском округе Домодедово прививку от гриппа сделали 46 482 человека», - говорится в сообщении.

Пройти вакцинацию можно в поликлинике, а также в мобильном прививочном пункте. По субботам он работает с 10:00 до 13:00 в ТРЦ «Торговый квартал»; по воскресеньям с 10:00 до 13:00 в парке «Елочки». Сделать прививку можно до 22 декабря.