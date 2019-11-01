РИАМО - 1 ноя. В вечерний час пик в пятницу прогнозируется осложнение движения на столичных дорогах из-за снега и гололедицы, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Прогнозируются ухудшения погодных условий, может увеличиться количество аварий. Ожидаются затруднения в движении на магистралях в сторону области, а также на МКАД и Третьем транспортном кольце.

«В связи с этим, необходимо заранее спланировать вечерние поездки по городу. В сторону области лучше выезжать до 15 часов, либо уже после 20. В час пик быстрее будет передвигаться на городском транспорте. При поездках по городу на личном автомобиле нужно быть предельно внимательным и аккуратным, так как тормозной путь при такой погоде будет увеличен», – говорится в сообщении.

Центр организации дорожного движения рекомендует переобуть автомобили на зимнюю резину. В другом случае, лучше передвигаться по Москве на общественном транспорте.