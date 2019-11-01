РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 ноя. Спортсмен физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Старт» из Домодеова занял первое место на открытом первенстве города Королев по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщается на официальном сайте МБУ ФОКИ «Старт».

«Спортсмен МБУ ФОКИ «Старт» Иван Голощапов занял 1 место на дистанциях 50 метров на спине и баттерфляем», – говорится в сообщении.

Также Иван занял второе место на дистанции 50 метров вольным стилем.

Соревнования проходили 30 октября 2019 года.