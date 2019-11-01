РИАМО – 1 ноя. Мужчина, обвиняемый в убийстве своей сожительницы на детской площадке в подмосковном Раменском, покончил с собой в следственном изоляторе, сообщает РЕН ТВ.

Днем 25 июля 2019 года в подмосковном Раменском на улице Лесной на одной из детских площадок мужчина напал с ножом на молодую женщину. Он нанес своей бывшей сожительнице около 20 ножевых ранений на глазах у ее пятилетней дочери. Мужчину оперативно задержали, во время допроса он признал вину.

«Артем Шустов, обвиняемый в жестоком убийстве своей девушки на детской площадке в Раменском, покончил с собой. Его тело было найдено в СИЗО Серпухова 30 октября», – говорится в сообщении.

Видео убийства женщины на детской площадке в Раменском (18+)>>