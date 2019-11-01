РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 ноя. Жители микрорайона Салтыковка подмосковной Балашихи пожаловались на опасную дорогу, ведущую к железнодорожной станции Салтыковская, дорога разбита из-за строительства эстакады, благоустройство территории вокруг объекта обещают завершить лишь в конце 2020 года, сообщила «РИАМО в Балашихе» местная жительница.

Строительство путепровода ведется через железную дорогу на 5 километре автодороги Балашиха – Салтыковка (Разинское шоссе) в микрорайоне Салтыковка. Он позволит увеличить пропускную способность городских дорог, связать Носовихинское и Горьковское шоссе, исключив небезопасный железнодорожный переезд. Готовность путепровода составляет 96%, и движение по эстакаде запустят уже в ноябре. Однако благоустройство территории вокруг объекта планируют завершить лишь в 2020 году, что вызывает обеспокоенность жителей, которым приходится ходить по небезопасной дороге.

«Дорога к станции с 30 октября у нас как полоса препятствий. В данный момент практически невозможно пройти от станции до дома жителям Салтыковки без риска что-либо сломать. Я вчера вечером как раз чуть не получила серьезную травму. Это было на пересечении Красноармейской улицы и Разинского шоссе», – сказала жительница микрорайона.

Она добавила, что по такой дороге приходится ходить и пожилым людям, и мамам с колясками.

Другая жительница Салтыковки написала на портал «Добродел» просьбу хотя бы привести в порядок Железнодорожную улицу вдоль станции, однако получила ответ о том, что нужно подождать окончания ремонта – до конца 2020 года.

Представители компании-подрядчика ранее сообщали, что в данный момент на путепроводе идет монтаж шумозащитных экранов, водоотводных лотков и столбов освещения. В конце недели завершат асфальтирование всего полотна. Из работ остается монтаж декоративной подсветки и установка светофорных объектов.

Однако жители обеспокоены тем, что сроки запуска эстакады каждый раз переносят, и даже если ее запустят в ноябре, то благоустройство территории вокруг объекта выполнят лишь в следующем году.

На момент публикации материала оперативный комментарий представителей администрации Балашихи получить не удалось.