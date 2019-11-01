РИАМО - 1 ноя. Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, одобрила передачу полномочий правительству Подмосковья по распоряжению федеральной землей во Фрязине, там планируют создать промышленный парк, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

Заседание комиссии под руководством зампреда правительства России Виталия Мутко прошло 30 октября.

«Московская область ходатайствовала о передаче полномочий по земельному участку 8,7 гектара во Фрязине для создания промышленного парка рядом с действующей особой экономической зоной технико-внедренческого типа «Исток» (ОЭЗ ТВТ «Исток»)», — говорится в сообщении.

Комиссия приняла положительное решение по передаче полномочий правительству Московской области в части распоряжения указанным земельным участком.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган рассказал, что на переданном земельном участке будет создан промышленный парк, который обеспечит привлечение резидентов и инвестиций в Подмосковье, поспособствует созданию новых рабочих мест.

ОЭЗ ТВТ «Исток» была создана в 2015 году для проведения экспериментальных разработок, испытаний и создания высокотехнологичной продукции по приоритетным направлениям научно-технической и инновационной деятельности, подготовки кадров.