РИАМО - 1 ноя. Коммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме из-за ноябрьских праздников, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с наступающими праздниками со 2 по 5 ноября столичные коммунальные службы переходят на особый режим работы. На всех предприятиях комплекса городского хозяйства организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала», - сказал Бирюков.

Он отметил, что сформированы запасы резервного топлива, усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктур.

«В оперативной готовности находятся 1 429 бригад и 1 449 единиц специализированной техники. Подготовлено 2,5 тысяч аварийных источников электроснабжения, а также три аварийных источника теплоснабжения», - добавил Бирюков.

Кроме того, в местах массового пребывания горожан будут дополнительно дежурить сотрудники личного состава департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ГУ МЧС России по Москве и добровольцы.

4 ноября в России отмечают День народного единства. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

В столице мероприятия, посвященные празднику, будут проходить со 2 по 4 ноября. Жителей и гостей Москвы ждут концерты, соревнования, мастер-классы и ярмарки.