РИАМО - 1 ноя. Посольства Израиля по всему миру, в том числе и в Москве, ранее объявившие забастовку из-за конфликта с министерством финансов, возобновят работу в пятницу, сообщает kp.ru.

Причиной забастовки в посольствах стало решение Минфина Израиля взыскать налог с представительских расходов дипломатов, которые не подкреплены соответствующими квитанциями.

«Забастовка закончена, все посольства будут открыты», - сказал представитель пресс-службы израильского МИД.

Он отметил, что по данному вопросу суд вынес решение, что в течение 25 дней вовлеченные стороны (министерство финансов и профсоюз сотрудников МИД) должны найти решение.