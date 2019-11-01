РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 ноя. По факту дорожно-транспортного происшествия в Люберцах, в результате которого пострадали два подростка, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

31 октября примерно в 14:50 на автодороге Москва – Касимов на территории Люберец в зоне регулируемого пешеходного перехода водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов 10 и 12 лет, после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП подростки с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в детскую городскую больницу.

«Следователем Следственного управления МУ МВД России «Люберецкое» по факту дорожно-транспортного происшествия в городском округе Люберцы, в результате которого пострадали два подростка, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника, совершившего дорожно-транспортное происшествие.