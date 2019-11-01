РИАМО - 1 ноя. Комитетом лесного хозяйства Московской области с начала 2019 года получено 949 заявок на заготовку древесины для собственных нужд граждан, жители заготовили 5857 кубических метров древесины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По полученным заявкам было заключено 700 договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан.

«В том числе в Орехово-Зуевском (304 договора – 3238 кубических метров), Луховицком (116 договоров – 590 кубических метров) и Егорьевском (77 договоров – 301 кубический метр) лесничествах. Заготовка древесины проводилась для отопления, а также строительства или ремонта жилых домов и хозяйственных построек», - говорится в сообщении.

С начала текущего года 225 заявителям было отказано в оказании этой государственной услуги. Основанием послужило то, что содержание заявления и состав документов не соответствовали требованиям или содержали недостоверные сведения.

Также причиной отказа послужило превышение заявленных к заготовке объемов древесины по отношению к нормативам заготовки гражданами древесины для собственных нужд и то, что в выбранном заявителем лесничестве отсутствовали лесные насаждения, достаточные для заготовки заявленных объемов.