РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 ноя. Недостроенную школу в жилом комплексе «Опалиха О3» в подмосковном Красногорске не станут консервировать на зиму, объекту это не требуется на данной стадии строительства, сообщил замглавы администрации горокруга по вопросам архитектуры и строительства Дмитрий Петрухин.

Петрухин в пятницу встретился с дольщиками ЖК «Опалиха О3», чтобы сообщить о сроках достройки образовательного учреждения и обсудить дорожную карту. На встрече жители настаивали на необходимости консервации здания. Оно уже простояло одну зиму и, по мнению некоторых участников встречи, вторая зима негативно скажется на состоянии недостроя.

«Мероприятия по проведению консервации потребуют проведения конкурсов, затрат бюджетных средств. Так же – потом на расконсервацию. Это затянет процесс по завершению строительства, который мы запустили. По сути, это «коробка» – стены, которые не придут в негодность в данный момент», – пояснил Петрухин.

Он добавил, что администрация Красногорска в ближайшее время проведет мероприятия, чтобы максимально исключить попадание осадков внутрь здания.

Петрухин отметил, что на данный момент школа находится в 45-50% готовности. Провели обследование объекта, определили, что будет необходимо демонтировать.

«Школа на 825 мест в ЖК «Опалиха О3» – это объект незавершенного строительства. К сожалению, предыдущая подрядная организация в мае 2018 года. На сегодняшний момент мы определили все необходимые мероприятия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области по завершению строительства данного объекта. Составили дорожную карту, которая позволит, при условии, если никаких других обстоятельств не возникнет (в частности, обжалований результатов торгов через ФАС), завершить строительство в начале 2021 года», – заявил Петрухин.

По его словам, жителей волнует сдвиг сроков, первоначально обозначенных в дорожной карте.

«На это были объективные причины, о которых мы сегодня рассказали жителям. Надеюсь, они нас услышали. Глава округа Эльмира Хаймурзина держит на особом контроле строительство данного объекта. Министерство строительства Московской области занимается данным объектом. Мы все нацелены на результат, чтобы максимально быстро и качественно достроить данный объект, так как он является социально значимым», – подчеркнул Петрухин.