РИАМО - 1 ноя. В Подмосковье и Москве до утра 2 ноября продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности на территории Московской области и столицы объявили до 10:00 2 ноября.

«Желтый» уровень объявили также в Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Калужской и Орловской областях.

Второго ноября в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Ночью и утром образуется гололедица. Температура ночью составит минус 3-1 градус, днем — плюс 1-3.