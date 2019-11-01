РИАМО - 1 ноя. В прошедшем октябре в Подмосковье местами выпало полторы месячной нормы осадков, на востоке региона снежный покров во втором месяце осени достигал 5 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По области аномалия температуры составила плюс 3,1 градуса на северо-западе и плюс 3,9 градуса на юго-востоке. По количеству осадков: на западе Подмосковья выпало около 75% месячной нормы, а на востоке (Черусти) — 150% от нормы», - говорится в сообщении.

На востоке Московской области снежный покров достигал 5 сантиметров.

В Москве средняя суточная температура месяца составила 8,9 градуса, это выше нормы на 3,8 градуса, что сделало октябрь в столице одним из самых теплых за 140 лет наблюдений. Самым теплым днем было 3 октября, самой холодной стала последняя ночь месяца.

В Москве была выполнена месячная норма осадков. В последние дни в городе сформировался временный снежный покров до 1 сантиметра в высоту.