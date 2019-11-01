РИАМО - 1 ноя. Строительные работы в новом корпусе, который возводят при школе №7 по улице Фирсова в Серпухове, должны завершить уже в 2020 году, в настоящий момент на объекте проводится проверка хода строительства, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

На сегодняшний день на объекте ведутся монтаж ограждений строительной площадки и установка пункта мойки колес. Инспекторский состав Главгосстройнадзора региона обследует стройплощадку, проверка завершится 22 ноября.

«Плановое завершение строительства пристройки намечено на третий квартал 2020 года», – сказал руководитель Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Общая площадь нового двухэтажного учебного корпуса на 200 мест составит почти 3,5 тысячи квадратных метров. В пристройке будут располагаться учебные помещения для начальной школы, кабинеты рекреации и административные помещения, игровые комнаты, спортзал и пищеблок.

Корпус будет соединяться с уже существующим зданием школы на уровне второго этажа с помощью перехода.