РИАМО - 1 ноя. Платформа закрытой станции столичной подземки «Деловой центр» накануне превратилась в балетную сцену, зрители смогли посмотреть фрагменты нового балета «Дракула. Начало», говорится в сообщении пресс-службы московского метро.

Фрагменты балетной постановки «Дракула. Начало» впервые показали зрителям в метро до официальной премьеры в Кремлевском дворце. Предпоказ состоялся в ночь празднования Хэллоуина. Мероприятие прошло на закрытой станции «Деловой центр», которая в обычное время не используется для перевозки пассажиров.

«Метро все чаще становится площадкой для культурных мероприятий. Здесь прошли «Ночь русского балета», «Ночь йоги», различные оперные и театральные постановки, модные дефиле. Мы показывали сериал «Игра престолов», недавно провели фестиваль экстремальных видов спорта», – отметил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что каждое новое представление – это премьера, ведь до этого на станциях метро ничего подобного никогда не показывали. За минувший год в метрополитене провели более полутора десятков разнообразных мероприятий. Их посетили более 6 тысяч человек.

Балет смогли увидеть как приглашенные почетные гости, так и пассажиры, которые выиграли пригласительные билеты, участвуя в конкурсе на официальных страницах метро в социальных сетях.

«Дракула. Начало» – это интерпретация саги о самом знаменитом вампире графе Дракуле, которую пересказали в балетных па режиссер-постановщик Алексей Голубев и заслуженный артист России, хореограф Иван Васильев. Чтобы в полной мере показать все перипетии, в постановке соединили классический балет и кинематограф, современный театр и мюзикл.

Главную роль в балете исполнил сам Васильев, женские партии – ведущие солистки Большого театра Кристина Кретова и Мария Виноградова, а вокал бессмертному графу Владу Цепешу подарил финалист шоу «Голос» Ладислав Бубнар.

«Меня всегда притягивали подобные истории: о борьбе добра и зла, о мести и торжестве справедливости, о победе всепрощения и, конечно, в первую очередь – о любви. Я многие годы знаком с Иваном, считаю его невероятным по мастерству танцором и буду рад, если мой голос будет помогать взмывать ему еще выше на подмостках сцены», – отметил Бубнар.