РИАМО - 1 ноя. В подмосковных многофункциональных центрах в целях профилактики безопасного использования цифровых услуг разместили информацию по цифровой безопасности, говорится в сообщении пресс-службы управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу.

Размещением в МФЦ информационных материалов занимались совместно управление Роскомнадзора по ЦФО и Молодежная палата ЦФО.

«Ролики с советами по защите персональных данных транслируются на мониторах в многофункциональных центрах предоставления муниципальных и государственных услуг «Мои документы» в Московской области, а тематические детские раскраски, подготовленные Молодежной палатой ЦФО, размещены в детских уголках», - говорится в сообщении.

В Подмосковье развитая сеть центров «Мои документы», которая насчитывает 122 офиса и 252 территориально обособленных структурных подразделения, 1973 окна предоставления государственных и муниципальных услуг. Ежедневно в МФЦ региона обращаются около 60 тысяч человек.