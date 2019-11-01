РИАМО - 1 ноя. Порядка 300 жителей подмосковного городского округа Клин переселили из аварийных домов в новые в нынешнем году, сообщила в интервью РИАМО глава муниципалитета Алена Сокольская.

«В этом году у нас было расселено 300 человек. Что касается программы следующего года, то мы подали заявку и ожидаем ее подтверждения. На очереди под расселение порядка 3,5 тысяч квадратных метров жилья», - сказала Сокольская.

Она надеется, что заявка будет удовлетворена, и люди смогут отпраздновать новоселье в ближайшие годы.

В 2019 году показатели по расселению аварийного жилья на территории Подмосковья остаются самыми высокими среди всех российских регионов. По состоянию на 1 октября в Московской области расселено 9,69 тысячи квадратных метров аварийного жилья, хотя по целевому показателю 2019 года было заявлено 3,64 тысячи квадратных метров. Из аварийного жилья переехали 656 человек (по плану – 210 человек).

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