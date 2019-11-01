РИАМО - 1 ноя. Для ускорения строительства объектов здравоохранения в столице планируется заказывать их возведение «под ключ», в городе также будут продолжать развивать систему врачей общей практики, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, такие решения приняты по итогам заседания Госсовета в Калининграде. Это позволит реализовать нацпроект «Здравоохранение».

«С целью ускорения строительства и модернизации объектов, вошедших в нацпроекты, решено дать возможность заказывать объекты «под ключ». Долгостроев станет кратно меньше, качество улучшится. Сроки строительства и капремонта больниц, поликлиник можно будет сократить раза в полтора. При огромных масштабах задач нацпроектов это чрезвычайно важно», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что также было принято решение по развитию системы врачей общей практики.

«В Москве такой опыт есть, но, по правде говоря, мы находимся в начале пути. В то же время в европейских странах это самая распространенная модель. При этом важно ни в коем случае не снижать доступность узких специалистов», — подчеркнул Собянин.

Он отметил, что в столице время записи к узким специалистам составляет от семи до 14 дней, а в Великобритании и Испании – по несколько месяцев.