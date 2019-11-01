РИАМО - 1 ноя. В подмосковном Клину землевладельцы, которые не занимаются истреблением борщевика на своих участках, уже получили штрафов на общую сумму более 22 миллионов рублей, сообщила в интервью РИАМО глава городского округа Алена Сокольская.

«Могу сказать, что по области мы являемся передовиками в работе по привлечению к ответственности лиц, не соблюдающих правила обработки сельхозземель или приусадебных участков. При хорошей организации службы муниципального контроля нам удалось доказать, в том числе в судебных инстанциях, нарушения со стороны владельцев земель на общую сумму штрафов свыше 22 миллионов рублей», - сказала Сокольская.

Она отметила, что на двухэтапную обработку 1,1 тысячи гектаров муниципальных земель от борщевика потратили более 5 миллионов рублей. Кроме того, собственники осуществили окос более 2 тысяч гектаров земель.

«Работа в этом направлении отлажена, есть понимание алгоритма действий. Первый выход служба муниципального контроля осуществляет с обязательным уведомлением собственников. При наличии нарушений выносится предупреждение. Если меры не принимаются, тогда уведомления направляются повторно, а штрафные санкции применяются только на третьем этапе. Поэтому у собственников есть время на исправление», - добавила Сокольская.

Борщевик Сосновского – опасное растение, которое тяжело истребить. Сок борщевика, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза - ожог роговицы, а затем слепоту.

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