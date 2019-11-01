РИАМО – 1 ноя. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) выступил с предложением дать право жителям России не платить за некачественные услуги ЖКХ, сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, он постоянно получает жалобы от граждан на высокие тарифы ЖКХ и одновременное несоответствие их качества санитарно-эпидемиологическим нормам. Действующая процедура перерасчета за некачественные коммунальные услуги, по мнению депутата, слишком сложна и малопонятна населению.

«Считаю необходимым <…> закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании», – говорится в письме депутата к министру строительства и ЖКХ РФ Владимиру Якушеву.

Ранее правительство уже утвердило индексы повышения тарифов на коммунальные услуги в регионах с третьего квартала 2020 года. Основная часть регионов проиндексирует их в пределах прогнозируемой инфляции плюс 0,6-1,5 процентного пункта.