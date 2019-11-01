РИАМО - 1 ноя. На территории подмосковного городского округа Клин находятся 565 контейнерных площадок для сбора мусора, до конца года большая часть из них будет оборудована по новым стандартам, полностью эту работу завершат в 2020 году, сообщила в интервью РИАМО глава округа Алена Сокольская.

«На всех наших контейнерных площадках установлены контейнеры двух цветов - серые и синие для раздельного сбора. В городском округе уже приступили к оборудованию площадок по новым, специально разработанным стандартам. Реализация муниципального проекта началась с сельской местности. <…> У нас 565 площадок, около половины из них к концу года будет в новом формате. Мы закончим их обновлять в следующем году. Хочется сделать их один раз – сразу хорошо и надолго», - сказала Сокольская.

Она отметила, что на уровне муниципалитета было принято решение увеличить на контейнерных площадках количество синих баков (для «сухого» мусора). Данную инициативу поддержал регоператор по обращению с отходами.

«Мы сейчас начали формировать пространство для грамотного сбора мусора. Площадка должна обязательно бетонироваться, чтобы мусоровозам было удобно подъезжать и освобождать контейнеры. В ограждении площадок профильный лист будет заменен на прозрачную 3D-сетку. Каждую площадку обязательно накроем крышей», - добавила Сокольская.

По ее словам, в городском округе купили спецмашину, которая один раз в 10 дней обрабатывает экологически безопасным раствором каждую площадку, в том числе моет контейнеры.

«Обо всех нововведениях в раздельном сборе мусора администрация информирует жителей через СМИ, соцсети и на встречах. Жители более чем положительно относятся к идее разделения мусора», - заключила Сокольская.

С начала 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.

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