РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 ноя. Жители подмосковных Люберец смогут поучаствовать в тренировке по карате киокусинкай 9 ноября, мероприятие пройдет в Малаховком парке, говорится в сообщении пресс-службы «РосМолСпорт МО».

«9 ноября в 14:00 в Малаховском парке пройдет спортивно-развлекательное мероприятие проекта «Парковый спорт». В рамках мероприятия, которое откроет и будет поддерживать своим вокалом известная певица Ольга Барабанова, посетители парка смогут увидеть показательные выступления спортсменов спортивного клуба по киокусинкай каратэ «Медведь» под руководством президента клуба черного пояса по карате киокусинкай Андрея Дьяченко», – говорится в сообщении.

Также все желающие смогут поучаствовать в небольшой тренировке от спортсменов клуба «Медведь».

Зрелищности мероприятию придадут силовые номера от лидеров РОО «РосМолСпорт МО». Организаторы приглашают жителей и гостей Люберец прийти в этот день в парк, чтобы весело и с пользой для своего тела и духа провести время.

Мероприятие состоится по адресу: поселок Малаховка, Театральный проезд, дом №1.