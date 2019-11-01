РИАМО – 1 ноя. В 2020 году в подмосковном Клину комплексно благоустроят более 20 дворовых территорий, больше половины из них включены в план по итогам голосования на «Доброделе», сообщила в интервью РИАМО глава округа Алена Сокольская.

«В этом году уже закончено комплексное благоустройство 17 дворовых территорий. Все работы по благоустройству дворов подрядчики выполняют, а мы совместно с жителями ведем контроль. Недоделки не принимаем, оплату производим только по факту всех выполненных работ. Уже сформирован план на 2020 год – в нем <…> 23 дворовые территории, включая Клин, Высоковск, Решетниково, Спас-Заулок, деревни Дятлово, Ногово, Решоткино, ПМК-8», - сказала Сокольская.

Она отметила, что 13 дворов включены в план по итогам голосования на портале «Добродел», а 10 - по обращениям жителей и результатам муниципального мониторинга.

«В этом году нами был сформирован отдел благоустройства, где осуществляется проектирование дворовых территорий. Затем проекты в обязательном порядке выносятся на общественные слушания. Обсуждение проходит и непосредственно во дворах, и на форуме «Управдом», - добавила Сокольская.

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