РИАМО - 1 ноя. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян заявил, что для развития отрасли пчеловодства в Подмосковье необходимо принятие закона на региональном уровне.

По его словам, большая часть пасек в регионе сегодня находится в личных подсобных хозяйствах.

«В учреждениях ветеринарии Московской области зарегистрировано 488 пасек, из которых 483 принадлежат гражданам, и только пять – организациям. С такими показателями выйти на промышленное пчеловодство точно невозможно. Хотя потенциал у Московской области достаточно неплохой», – сказал Керселян в интервью газете «Подмосковье сегодня», опубликованном в пятницу.

Он подчеркнул, что сегодня не налажено взаимодействие между фермером и пчеловодом. В частности, речь идет о том, что обработка полей должна быть контролируемой – каждая процедура извещения о проведении работ должна быть детально прописана. Среди острых вопросов, к примеру, повсеместный фальсификат меда, нехватка кормовой базы, в том числе в связи с бесконтрольным размещением кочевых пасек.

По его словам, на сегодняшний день в целом нет единых регулирующих отрасль норм и правил, собранных в одном документе. Частично какие-то вопросы регламентируются региональным законодательством, также действует технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». При этом межгосударственный стандарт, который устанавливает требования по безопасности натурального меда, не действует с 2017 года, а федерального профильного закона нет.

«Сфера действительно проблемная, сложная, отрасль с большим потенциалом, но никак не развивается. Соответственно, вывод один: необходим региональный профильный закон, который бы не только регулировал все основные вопросы, но и учитывал особенности нашего региона», – заключил Керселян.