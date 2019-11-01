РИАМО – 1 ноя. В двух сетях кофеен «Правда Кофе» и OneBucksCoffee, которые работают в Москве, тестируют сервис распознавания лиц для изучения аудитории, в то же время подобной системой пользуются и ритейлеры, но с другими целями – например, для борьбы с воровством, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«Сети «Правда Кофе» и OneBucksCoffee начали тестировать систему облачного распознавания лиц в своих заведениях. <…> Технология позволяет формировать списки посетителей, например, постоянных или нежелательных, настраивать уведомления при обнаружении лиц из них, а также искать конкретных людей в архиве и формировать детальные отчеты об аудитории», – говорится в сообщении.

При этом сервис исключает доступ к просмотру записей как для персонала дата-центров, где хранится информация, так и для самих сотрудников компании.

По словам основателя сети «Правда кофе» Филиппа Лейтеса, тестирование сервиса проводят в девяти кофейнях. У OneBucksCoffee распознавание лиц ввели в четырех заведениях. В дальнейшем обе сети планируют расширить использование технологии на остальные точки.

Лейтес отметил, что распознавание лиц в сети начали использовать в том числе потому, что у покупателей кофе навынос непопулярны карты лояльности.

«Эти программы позволяют продавцам анализировать предпочтения своей аудитории и, исходя из этого, менять меню, стимулировать частоту покупок, увеличивать продажи», – добавляется в материале.

В то же время другая сеть, Cofix, использует технологии идентификации лиц для создания «умных» витрин. В некоторых кофейнях сети «Кофе Хауз» применяют Face ID для оплаты заказов без смартфона или банковской карты. Это возможно после прохождения регистрации в специальном приложении.

Ритейлеры также используют распознавание лиц, в том числе для борьбы с воровством. Группа «М.Видео-Эльдорадо» применяет технологию для более точного подсчета трафика магазинов и конверсии покупок.

По словам руководителя практики «Особых поручений» коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерины Тягай, ранее суды исходили из того, что само по себе изображение без указания дополнительной информации не является элементом персональных данных. Однако съемка посетителей несет для компаний риски, связанные с соблюдением закона о персональных данных.