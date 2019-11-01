РИАМО - 1 ноя. В текущем году общая сумма всех социальных выплат в столице москвичам старшего возраста составит свыше 170 миллиардов рублей, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В нашем городе одна из самых развитых систем мер и льгот. Общая сумма всех социальных выплат горожанам старшего возраста в 2019 году будет свыше 170,2 миллиарда рублей. Более 2 миллионов человек регулярно получают 40 ежемесячных и восемь единовременных социальных выплат. Одна из основных денежных выплат в Москве - региональная социальная доплата к пенсии», – отметила Ракова в интервью «Российской газете».

Она добавила, что с помощью доплаты город поднимает к пенсию неработающих пенсионеров до социального стандарта минимальных доходов, который с 1 сентября текущего года увеличен на 2 тысячи рублей – до 19,5 тысяч рублей.

По ее словам, московский пенсионер на сегодняшний день является вовлеченным пользователем всей городской инфраструктуры: участвует в культурных мероприятиях, пользуется услугами банков, электронных столичных сервисов, интернетом.

«Формально возраст перестал быть показателем снижения активности и социально-экономического статуса горожан. Более того, современный представитель старшего поколения не хочет довольствоваться тем, что имели его родители. У него уже другие запросы, и задача города - создать инфраструктуру, чтобы их можно было удовлетворить», – уточнила заммэра.

Она отметила, что в городской программе «Московское долголетие» уже участвуют свыше 200 тысяч человек. Также в июне открылся специализированный центр занятости «Моя карьера», задача которого поиск работы каждому обратившемуся с учетом его потребностей и возможностей, в том числе и горожанам предпенсионного возраста.

Как дополнила Ракова, власти столицы уделяют особое внимание ветеранам ВОВ. В 2018 году им были вдвое увеличены ежемесячные выплаты, а в ноябре более 8,5 тысяч ветеранов получат единовременную материальную помощь по случаю 78-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в Битве под Москвой. Сама выплата в этом году увеличена в два раза и составит 20 тысяч рублей.