РИАМО - 1 ноя. Работы по строительству путепровода через МЦК от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы находятся в завершающей стадии, сейчас основной этап строительства уже позади, и ведутся работы заключительного этапа, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

«Этот объект находится в завершающей стадии. Мы рассчитываем в первом квартале следующего года открыть полноценное движение. <...>. Все балки через железную дорогу уже установлены, и сейчас начнутся строительные процессы, которые завершат работу. Это дорожные работы, озеленительные работы подходов как с этой, так и с другой стороны», - сказал Аксенов.

По его словам, основная сложность строительства заключалась не в том, что это масштабная эстакада длиной в 1,8 километра, а в том, что переход строился при действующем движении поездов по Московскому центральному кольцу.

© сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы © сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы © сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы 1 из 3

«Над этой эстакадой, над этим путепроводом пойдет Юго-Восточная хорда. Съезд с этой хорды будет и на улицу Пруд-Ключики, и на Авиамоторную, и на улицу Фрейзер. Юго-Восточная хорда, которая движется от шоссе Энтузиастов в сторону Рязанского проспекта, пройдет над той магистралью, которую мы в первом квартале завершим и (на которой – ред.) запустим движение», - отметил Аксенов.

Он также добавил, что этот путепровод соединит не только два промышленных района, увеличив пропускную способность, но и расширит городское движение. Здесь запустят три маршрута автобусов и построят шесть новых остановок.

Ранее был завершен монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода.

Когда откроют участок южного дублера Кутузовского проспекта в Москве>>