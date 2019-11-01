РИАМО – 1 ноя. В подмосковном Клину здание школы олимпийского резерва планируют построить заново, в муниципалитете развиваются такие виды спорта, как шорт-трек, тяжелая и легкая атлетика, детский хоккей, сообщила в интервью РИАМО глава округа Алена Сокольская.

«На территории округа находится школа олимпийского резерва, построенная еще в 1945 году. На уровне правительства Московской области принято решение не просто ее модернизировать, а построить заново. Нас включили в областную программу, и сейчас идет оформление документов. Это займет 1,5–2 года, но увидеть объект мы рассчитываем не позже 2024 года», - сказала Сокольская.

Она заметила, что Клин является спортивным округом. Например, клинские атлеты завоевали олимпийские медали в шорт-треке и тяжелой атлетике. Кроме того, развиваются детский хоккей и легкая атлетика.

«Клин в апреле 2020 года будет принимать соревнования мирового уровня — Кубок мира по пара-каратэ. Мы первые, кто заявил о возможности и готовности предоставить площадку для этих соревнований. В нашем округе очень сильная группа спортсменов-пара-каратистов. Эти люди с проблемами со здоровьем стремятся вести активный образ жизни и на протяжении трех лет объехали уже фактически весь мир, завоевывая золото и серебро. Поэтому мы не отказались от предложения Федерации пара-каратэ, это для нас и большая честь, и большая ответственность», - добавила Сокольская.

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