РИАМО – 1 ноя. В городском округе Чехов на складе произошло возгорание на площади 1,7 тысячи квадратных метров, к настоящему моменту пожар удалось локализовать, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: городской округ Чехов, улица Комсомольская, владение 3, поступило в 8:43.

«На место прибыла оперативная группа чеховского пожарно-спасательного гарнизона. В 10:10 – локализация на площади 1,7 тысячи квадратных метров», – говорится в сообщении.

К тушению привлекли 15 единиц техники и 56 человек, из них от МЧС – 24 человека и шесть единиц техники.