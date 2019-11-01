РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 ноя. Директор Ледового дворца «Арена «Балашиха» Александр Бахтин, начальник теротдела по Южной Балашихе администрации муниципалитета Вадим Кузнецов и замглавы администрации Балашихи Сергей Лукичев вошли в политический совет местного отделения партии «Единая Россия», сообщается на сайте администрации городского округа.

31 октября в городском округе прошла конференция местного отделения партии «Единая Россия». В ней приняли участие секретарь местного отделения партии – глава Балашихи Сергей Юров и более 150 партийцев.

«Считать избранными в состав политсовета местного отделения политической партии «Единая Россия» городского округа Балашиха следующих членов: Александра Бахтина (директор Ледового дворца «Арена “Балашиха» им Ю.Е. Ляпкина – ред.), Вадима Кузнецова (начальник территориального отдела по Южной Балашихе администрации городского округа – ред.) и Сергея Лукичева (заместитель главы администрации Балашихи – ред.)», – сказал Юров.

Он также вручил почетные грамоты партийцам и партбилеты новым членам Балашихинского отделения «Единой России».

Также были выбраны делегаты от Балашихи на 25 конференцию Московского областного регионального отделения политической партии «Единая Россия».