РИАМО – 1 ноя. В подмосковном Клину обсуждают вопрос об открытии скалодрома в одном из парков округа, также в рамках областной программы в муниципалитете продолжают благоустройство парка «Сестрорецкий», сообщила в интервью РИАМО глава Клина Алена Сокольская.

«У нас открылось целых три веревочных парка. Один — в оздоровительном лагере «Горизонт», второй - в городской парковой зоне, третий — в лесопарковой зоне Шариха - Глазовка. Что касается скалодрома, подумаем вместе с жителями, где его можно было бы разместить. Вполне вероятно, что он может появиться в одном из парков в рамках благоустройства», - сказала Сокольская.

Она отметила, что в рамках областной программы продолжается благоустройство парка «Сестрорецкий», в частности, уже установили столы для шахмат и тенниса, идет монтаж экоплощадки.

«Благоустраиваем пляжную зону и амфитеатр в Высоковском городском парке. Зимой планируем обустроить многокилометровую лыжню в лесопарковой зоне», - добавила Сокольская.

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