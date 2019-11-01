РИАМО - 1 ноя. Водитель ГУП «Мострансавто» примет участие в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «Водитель года – 2019», который пройдет в Сочи с 1 по 2 ноября, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы транспортного предприятия.

«Московскую область на соревнованиях представит водитель Солнечногорского ПАТП Максим Козлов, который работает в «Мострансавто» с 2017 года. Он неоднократный призер конкурсов профессионального мастерства. Весной этого года в составе делегации от предприятия Максим принял участие во Всероссийском конкурсе министерства транспорта РФ – «Лучший водитель автобуса». Его фотография украшает автобусы «Мострансавто», забрендированные в рамках кампании по набору водителей автобусов», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что 25 октября доме правительства Московской области генеральный директор предприятия Владислав Мурашов наградил Козлова почетной грамотой.

«Одна из важных целей конкурса – повышение авторитета профессии водителя. Его квалификация и опыт во многом влияют на то, как пассажиры оценивают работу всего предприятия. От профессионализма каждого водителя зависит безопасность людей. Сегодня именно они являются лицом предприятия», – добавил сотрудник транспортной организации.

Он уточнил, что соревнования пройдут в два этапа. Конкурсантам предстоит сдать экзамен на знание правил дорожного движения. Состязания по скоростному маневрированию проведут на автобусах малой, средней и большой вместимости на трассе «Сочи Автодром». Участникам нужно будет преодолеть полосу препятствий из различных упражнений, среди них «Колея», «Круг», «Змейка» и так далее.

Также он напомнил, что в 2018 году в конкурсе «Водитель года» приняли участие 120 водителей. Организаторами выступают Союз транспортников Кубани и министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

«Водители «Мострансавто» неоднократно показывали высокие результаты не только на областных и всероссийских соревнованиях, но и на международных конкурсах водительского мастерства. В этом году после двухлетнего перерыва масштабные общекорпоративные состязания состоялись в Коломенском филиале предприятия», – заявил собеседник агентства.