РИАМО - 1 ноя. «Почта России» намерена развивать собственную экосистему и запустить новые направления до 2027 года, инвестпрограмму компания оценивает в сумму до 353 миллиардов рублей, пишет газета «Коммерсант».

Компания рассчитывает стать «цифровой государственной мультифункциональной экосистемой платформенных бизнесов». Она предлагает запускать онлайн-сервисы, в том числе для коммерческого управления недвижимостью и для заказа розничных товаров, а также монетизировать ГИС ЖКХ.

«Компания планирует выйти на новые рынки – например, предоставлять облачные услуги и создавать центры обработки данных, запустить венчурное подразделение, и не исключает M&A. В зависимости от сценариев развития инвестпрограмма в 2019-2027 годах составит от 221 миллиарда рублей до 353 миллиардов рублей», – говорится в материале.

До 2024 года в цифровую трансформацию планируется вложить 47 миллиардов рублей, в развитие логистики – 32 миллиарда рублей, в модернизацию отделений почтовой связи в крупных городах, расширение сети и улучшение условий работы персонала – 33 миллиарда рублей.

При этом на развитие новых продуктов, включая запуск доставочной платформы для электронной коммерции и оказание услуг фулфилмента, потребуется еще 31 миллиард рублей. Почтовый оператор также предлагает создать агрегатор для оказания социальных, бытовых, госуслуг и образовательных сервисов, на что потребуется 85 миллиардов рублей госфинансирования.