РИАМО – 1 ноя. В подмосковном Клину планируют возвести четыре детских сада на 525 мест, также за счет рационального использования помещений двух детских садов и перепрофилирования одного дошкольного учреждения уже удалось создать дополнительные ясельные места, сообщила в интервью РИАМО глава округа Алена Сокольская.

«Что касается дошкольных учреждений, то очереди для детей от 3 до 7 лет в нашем округе действительно нет - есть потребность в ясельных группах. Этим вопросом мы очень плотно занимаемся. <…> Мы планируем возвести четыре учреждения (детских сада – ред.) в общей сложности на 525 мест», - сказала Сокольская.

Она отметила, что за счет рационального использования помещений в двух учреждениях - МДОУ ДС №2 «Калинка» и МДОУ №9 «Тополек», а также за счет перепрофилирования МДОУ №51 «Ягодка» удалось получить дополнительно 33 ясельных места в 2018-2019 годах.

Кроме того, Сокольская заметила, что в округе открыто одно негосударственное частное учреждение дошкольного образования, где есть группа на 20 малышей и еще 20 детей имеют возможность находиться в группах кратковременного пребывания.

«Чуть больше месяца назад при Клинском благочинии открылся центр развития детей «Гармония», где осуществляются присмотр и уход за детьми, в том числе и ясельного возраста», - добавила глава Клина.

По ее словам, в 2021 году в одном из новых микрорайонов города откроют школу на 1,1 тысячи мест, что позволит решить вопрос со второй сменой в образовательных учреждениях.

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