РИАМО - 1 ноя. За 10 месяцев 2019 года инспекторы МАДИ направили на специализированные стоянки 9902 автомобиля с нечитаемыми, подложными и отсутствующими номерными знаками, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московской административной дорожной инспекции.

«Автомобили оставляли с нарушениями ПДД или на парковке без оплаты. При патрулировании улиц инспекторы особое внимание уделяли местам с большим скоплением людей: остановкам общественного транспорта, территориям у вестибюлей метро, паркам отдыха и скверам», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что машины с нечитаемыми номерами создают аварийные ситуации и значительно затрудняют работу правоохранительных органов, так как их сложнее идентифицировать. Такие автомобили эвакуируют на специализированные стоянки ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», где сотрудники полиции проводят проверку машин и их владельцев.