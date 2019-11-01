РИАМО – 1 ноя. Второй корпус Клинской детской школы искусств имени Чайковского планируют ввести в эксплуатацию после реконструкции в конце 2019 года, сообщила в интервью РИАМО глава городского округа Алена Сокольская.

Клинская детская школа искусств появилась в 1935 году. С тех пор она вносит свой вклад в развитие культуры региона. Сейчас в школе учится более 1,6 тысячи человек. Здесь есть направления инструментального исполнительства и хореографического творчества, работают направления изобразительного и декоративно-прикладного творчества, секции хорового пения, музыкального фольклора и театрального искусства, а также отделение общего эстетического образования.

«Сейчас завершается работа во втором корпусе, первый корпус уже работает. Мы рассчитываем, что объект будет сдан в срок — к концу этого года», - сказала Сокольская.

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