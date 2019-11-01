РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 ноя. МУП «Балашихинский Водоканал» исполнило предупреждение Московского областного УФАС России о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства, в связи с этим оно не будет привлечено к административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В адрес Московского областного УФАС России поступило заявление ООО «Комфорт-Сервис» об уклонении МУП «Балашихинский Водоканал» от заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения в отношении многоквартирного жилого дома, расположенного в Балашихе и находящегося под управлением ООО «Комфорт-Сервис».

«По результатам рассмотрения указанного заявления в адрес МУП «Балашихинский Водоканал» направлено предупреждение о необходимости прекращения указанных действий. Предупреждение УФАС Подмосковья выполнено Балашихинским Водоканалом в установленный срок», – отмечается в сообщении.

В соответствии с частью 7 статьи 391 федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» при условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается, и лицо, исполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в связи с его устранением.