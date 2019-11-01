РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 ноя. В подмосковном Подольске в пятницу временно отключили отопление и горячую воду в ряде домов, запитанных от котельной на Профсоюзной улице, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в связи с ремонтными работами в пятницу, 1 ноября, с 8:30 и до завершения работ не будет подаваться горячая вода и отопление потребителям от котельной по улице Профсоюзной, дом №10А», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.