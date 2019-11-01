РИАМО – 1 ноя. На территории парка «Вальс цветов» в подмосковном Клину планируют разместить аттракционы для детей и взрослых, в частности, колесо обозрения и станцию для проката лодок и катамаранов, сообщила в интервью РИАМО глава округа Алена Сокольская.

«В парке «Вальс цветов» хотим разместить аттракционы. Есть идея сделать на одном из берегов реки Сестры видовую платформу, которая позволит проводить различные выставки, даст возможность заниматься юным художникам из школы искусств и станет прекрасным местом для работы мастеров», - сказала Сокольская.

Она добавила, что в парке планируют установить аттракционы для детей и взрослых, в том числе колесо обозрения, а также станцию для проката лодок и катамаранов по руслу реки Сестры.

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