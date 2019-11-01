РИАМО - 1 ноя. В столице минувшая ночь отметилась самой низкой температурой с начала текущей осени, термометры показали минус 3,8 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

Большая часть минувшего октября порадовала жителей Московского региона не по сезону теплой погодой, и в отдельные дни положительная аномалия температуры воздуха достигала 7-10 градусов. Только в конце месяца атлантическое тепло уступило арктическому холоду, и последние две ночи октября стали самыми холодными в Москве с начала осени.

«Подхватил этот тренд и начавшийся ноябрь. Сегодня на метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 3,8 градуса. Теперь это самая низкая температура воздуха текущей осени», – говорится в сообщении.

В Подмосковье холоднее всего было в Серебряных Прудах – там столбики термометров опустились до минус 6,8 градуса.