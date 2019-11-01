РИАМО – 1 ноя. Более года назад в городском округе Клин появился велопешеходный маршрут от железнодорожного вокзала до музея-заповедника П.И. Чайковского, второй этап маршрута планируют реализовать в 2020 году, сообщила в интервью РИАМО глава округа Алена Сокольская.

«Больше года назад мы открыли велопешеходный маршрут, длина которого составила 4,3 километра. Этот проект был реализован благодаря участию нашего городского округа в областной программе по созданию благоприятной среды в общественных местах. Маршрут начинается от железнодорожного вокзала и, словно бусины на нитку, собирает достопримечательности», — сказала Сокольская.

Она добавила, что маршрут проходит по историческим и живописным местам: торговые ряды, берег реки Сестры, городской парк и набережная до музея-заповедника П.И. Чайковского. В следующем году планируется реализовать второй этап велопешеходного маршрута.

Сокольская отметила, что жители и гости Клина будут иметь возможность прогуляться в противоположную сторону от музея Чайковского, Длина второй части маршрута составит 4,5 километра. Общая протяженность маршрута достигнет почти 10 километров.

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