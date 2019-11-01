РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 ноя. Детская поликлиника в поселке Красково подмосковных Люберец полностью укомплектована врачами и необходимым оборудованием, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В пятницу Ружицкий проинспектировал работу детской поликлиники по адресу: поселок Красково, Егорьевское шоссе, дом №1, корпус 4.

«Эта поликлиника укомплектована врачами, я считаю, что здесь полная комплектация необходимого оборудования. Жители, которые живут в микрорайоне Новокрасково, имеют поликлинику в шаговой доступности. Жители благодарны. Поликлиника соответствует всем стандартам. Здесь тепло и уютно. Хотелось бы пожелать родителям и детишкам, чтоб они были здоровы», – сказал Ружицкий.

Подразделение детской поликлиники относится к Люберецкой областной больнице. Поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену, к структуре прикреплено более 7 тысяч детей.