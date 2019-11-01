РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 ноя. Подачу электроэнергии, горячей воды и отопления возобновили в жилой дом на Народной улице подмосковного Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник управляющей компании ООО «РЭО».

Днем 31 октября приостановили подачу электроэнергии, горячего водоснабжения и тепла в дом №23 на Народной улице. Данный объект состоит из двух частей, одна из которых сдана в эксплуатацию, а другая – признана проблемным объектом незавершенного строительства. Как сообщали в УК ООО «РЭО» ранее, отключение произошло из-за аварии.

«Причиной послужила не только авария, но и долги застройщика. Это сложный вопрос, и мы находимся на стадии переговоров с предприятием «Мосэнергосбыт». Под нашу личную ответственность и гарантийные письма электроэнергию в данный дом вернули 31 октября вечером», – сказал сотрудник.

Как сообщала ранее пресс-служба администрации Подольска, многоквартирный дом №23 по улице Народная постановлением администрации был признан проблемным объектом и будет внесен в перечень проблемных объектов на территории округа. Основанием для признания дома проблемным объектом послужило приостановление строительных работ, а также длительное неисполнение застройщиком своих обязательств.