РИАМО – 1 ноя. Каждый год в подмосковный Клин приезжают около 650 тысяч человек, для формирования турпотока важна регулярность событий, сообщила в интервью РИАМО глава округа Алена Сокольская.

«Сегодня наш округ посещает порядка 600–650 тысяч человек в год. Будем стремиться привлекать до миллиона, поскольку поток постоянно растет», - сказала Сокольская.

Она отметила, что для формирования туристического потока важна повторяемость и регулярность событий.

«Если фестиваль «Колокольный звон» проходит в апреле, то он должен стать регулярным именно в этом месяце. Тогда люди смогут уверенно планировать свое посещение под это мероприятие», - уточнила Сокольская.

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