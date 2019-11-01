РИАМО - 1 ноя. С пятницы Московский зоопарк перешел на зимний режим работы, теперь его рабочий день сократился на час – это обусловлено сокращением светового дня и тем, что ряд животных впадает в спячку, сообщил РИАМО представитель пресс-службы зоосада.

«Рабочий день зоопарка сократился на один час. Теперь побывать в гостях у азиатских слонов, белых медведей, больших панд и других редких животных можно будет ежедневно с 9:00 до 17:00. Кассы будут работать с 9:00 до 16:00, в этот же временной промежуток будет осуществляться проход посетителей на территорию», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что новый режим работы зоопарка прежде всего связан с сокращением светового дня, а также тем, что некоторые обитатели уходят в зимнюю спячку.

Зимний режим работы зоосада продлится до 28 февраля 2020 года. Весь холодный сезон посетителям будут доступны теплые павильоны и внутренние вольеры. При этом в вольерах с выходом на улицу останутся те виды животных, которые не боятся холода.

«Это белые медведи, северные морские котики и балтийские тюлени, обыкновенные и полярные волки, лисы, песцы, снежный барс, овцебыки, дагестанские туры и многие другие животные», – заключил представитель пресс-службы.