РИАМО – 1 ноя. В подмосковном Клину могут впервые провести гастрономический летний фестиваль, в округе действует концепция «12 месяцев - 12 фестивалей», сообщила в интервью РИАМО глава Клина Алена Сокольская.

«Мы будем продолжать историю событийного туризма. У нас прекрасные грибные места, и, может быть, появится гастрономический летний фестиваль. В этом году мы впервые провели соревнования по рыбной ловле. Оказалось, что и у жителей округа, и у туристов большой интерес к летнему активному отдыху. Будем прорабатывать такие запросы», - сказала Сокольская.

Она отметила, что в этом году в мае в Клину впервые состоялся фестиваль пива «МайFest», который собрал более 15 тысяч человек за один день. В нем приняли участие более 30 крафтовых пивоварен со всей страны.

«Фестиваль Чайковского в Клину выходит уже на федеральный уровень. Но нас называют фестивальным городом не только благодаря ему, но и из-за концепции «12 месяцев - 12 фестивалей». Хотя на самом деле их уже больше двенадцати», - отметила Сокольская.

Полную версию интервью читайте здесь>>