РИАМО - 1 ноя. В поездах Московского метрополитена начали звучать аудиосообщения о пересадках на конкретные станции МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С июля в поездах метро на станциях, с которых можно будет пересесть на МЦД, звучали сообщения: «Скоро здесь будет пересадка на первый диаметр» и «Скоро здесь будет пересадка на второй диаметр». Сейчас эти сообщения обновлены – в их текст добавили информацию о выходе к конкретной станции МЦД-1 или МЦД-2», – говорится в сообщении.

Также о будущих пересадках на МЦД звучат аудиосообщения в наземном общественном транспорте и на МЦК.

«Мы решили запустить эти объявления пораньше, чтобы пассажиры к ним привыкли и могли запомнить, где находятся пересадки на диаметры по их маршруту. Новые аудиосообщения уже звучат на Кольцевой и Замоскворецкой линиях, обновление аудиооповещений на остальных линиях будет завершено к 1 ноября», – рассказали в пресс-службе департамента.

Дополнительная информация о новых пересадках объявляется мужским и женским голосом – в зависимости от направления движения. Таким же образом информация будет объявляться и в поездах МЦД, что позволит создать единую систему аудиоинформирования.

МЦД-1 и МЦД-2 планируют запустить 21 ноября. График работы Московских центральных диаметров будет выстроен как в метро – с 5:30 утра до 1:00 ночи, поезда будут курсировать в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик.